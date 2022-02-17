Канализация отсутствует в 23 домах Нижнего Тагила

Неудобства горожан компенсируются из местного бюджета, доложил на заседании городской думы начальник отдела мэрии по экологии и природопользованию Алексей Сергеев. ООО «Тагилспецтранс» получает субсидии на вывоз ЖБО, а жителям услугу оплачивать не приходится.
В 2021 году на эти цели было потрачено 2,6 миллиона рублей, а на 2022 год запланировано 3,2 миллиона рублей. Максимальная стоимость вывоза одного кубометра отходов оценивается в 493 рубля.
Нерасселенные дома без канализации располагаются в микрорайоне Руш и других частях города. Это дома старой постройки из нескольких квартир. Они не имеют напорной канализации, по словам Сергеева, а потому отходы стекают в ямы в самом доме.
Согласно санитарным правилам, выгребные ямы делать запрещено. Вместо этого ставятся локальные очистные сооружения.
Но старые нормативы никуда не деть, то, что уже построено, не сломаешь. Зачастую нецелесообразно в таких домах делать современную канализацию из-за финансов. Там достаточная удаленность домов от напорной канализации, нужно тянуть коллектор, ставить дополнительное насосное оборудование. Поэтому пока обходимся так. В принципе мы ничего не нарушаем, говорит Алексеев.
По информации Свердловскстата, к 2021 году в регионе 71,1% жилья полностью благоустроено.