Канализация отсутствует в 23 домах Нижнего Тагила

Но старые нормативы никуда не деть, то, что уже построено, не сломаешь. Зачастую нецелесообразно в таких домах делать современную канализацию из-за финансов. Там достаточная удаленность домов от напорной канализации, нужно тянуть коллектор, ставить дополнительное насосное оборудование. Поэтому пока обходимся так. В принципе мы ничего не нарушаем, говорит Алексеев.