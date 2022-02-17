Молодежный театр в Тагиле переедет в здание администрации Вагонки

Соответствующий запрос о выделении площади для размещения сотрудников Молодежного театра Нижнего Тагила был направлен в мэрию еще в прошлом году. 3 февраля глава города Владислав Пинаев решил проблему учреждения культуры — почти все кабинеты на четвертом этаже в здании на Окунева, 22, были переданы в безвозмездное пользование театру. Необходимые изменения внесли в реестр муниципального имущества города.