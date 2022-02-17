Молодежный театр в Тагиле переедет в здание администрации Вагонки

Молодежный театр в Тагиле переедет в здание администрации Вагонки
Молодежный театр в Тагиле переедет в здание администрации Вагонки
Сегодня, 12:12ОбществоФото: Яндекс карты

Молодежный театр в Тагиле переедет в здание администрации Вагонки

Молодежному театру Дзержинского района мэрия Нижнего Тагила выделит почти целый этаж на Окунева, 22. Театралы будут работать по соседству с администрацией Вагонки.

Соответствующий запрос о выделении площади для размещения сотрудников Молодежного театра Нижнего Тагила был направлен в мэрию еще в прошлом году. 3 февраля глава города Владислав Пинаев решил проблему учреждения культуры — почти все кабинеты на четвертом этаже в здании на Окунева, 22, были переданы в безвозмездное пользование театру. Необходимые изменения внесли в реестр муниципального имущества города.

Еще одно помещение на четвертом этаже занимает совет ветеранов войны, вооруженных сил, труда и правоохранительных органов Дзержинского района.

В этом же здании располагаются филиалы управления соцполитики и пенсионного фонда Нижнего Тагила и администрация Вагонки. Первый этаж занимает ЗАГС и ряд коммерческих организаций.

Напомним, Молодежный театр Нижнего Тагила планируют отремонтировать в рамках нацпроекта «Культура» в 2022 году. Оба здания учреждения культуры будут отреставрированы.

Сюжеты:
ЭксклюзивНижний Тагил
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