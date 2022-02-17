Потепление до +1 градуса ожидается в Свердловской области

Скорость ветра у земли с четверга по воскресенье составит на Среднем Урале до 14 метров в секунду. Поток воздуха прогрет солнечными лучами. Поэтому температура в приземном слое атмосферы поднимается.
Днем 17 февраля в Свердловской области ожидается от -1 до -6 ºС. А в ночь на 18 февраля в регионе ударит 13-градусный мороз. Правда, уже днем на дорогах образуется снежная каша, так как потеплеет до 0… -5 ºС. Местами будет скользко из-за гололеда.
Днём субботы комфортная для прогулок с детьми погода сохранится. Воздух прогреется до -4… +1 ºС, сообщили в Уральском Гидрометцентре.