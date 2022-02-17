Потепление до +1 градуса ожидается в Свердловской области

Потепление до +1 градуса ожидается в Свердловской области
Потепление до +1 градуса ожидается в Свердловской области
Сегодня, 10:51ОбществоФото: 1MI

На Свердловскую область надвигается оттепель

Западный ветер пригнал теплый воздух и в Свердловскую область. По сообщению Уральского Гидрометцентра, начинается слабая оттепель.

Скорость ветра у земли с четверга по воскресенье составит на Среднем Урале до 14 метров в секунду. Поток воздуха прогрет солнечными лучами. Поэтому температура в приземном слое атмосферы поднимается.

Фото:1MI

Днем 17 февраля в Свердловской области ожидается от -1 до -6 ºС. А в ночь на 18 февраля в регионе ударит 13-градусный мороз. Правда, уже днем на дорогах образуется снежная каша, так как потеплеет до 0… -5 ºС. Местами будет скользко из-за гололеда.

Днём субботы комфортная для прогулок с детьми погода сохранится. Воздух прогреется до -4… +1 ºС, сообщили в Уральском Гидрометцентре.

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