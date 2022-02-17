Сбер признан лучшим работодателем России по версии HeadHunter

Сбер признан лучшим работодателем России по версии HeadHunter
Сбер признан лучшим работодателем России по версии HeadHunter
Сегодня, 18:22ОбществоФото: press.sber.ru
Сбер стал лучшим работодателем России по результатам рейтинга HeadHunter. Компания набрала наивысшее показатели по всем параметрам оценки и получила максимальный совокупный балл — 126,4.

Оценка выставлялась в зависимости от развитости HR-процессов, мнения соискателей и уровня удовлетворенности компанией действующих сотрудников. Большинство из них ответили, что рекомендовали бы Сбер своим друзьям как привлекательное место работы, передает newsnn.ru.

Лучшие позиции в рейтинге завоевали и компании экосистемы Сбера: у 2ГИС и Okko — первые места в категории крупных и средних компаний, Rambler и СберМаркетинг вошли в топ-10.

По итогам 2021 года Сбер стал одной из самых успешных российских компаний. Банк заработал 1,2 триллиона рублей, его продуктами пользуются 100 миллионов розничных и три миллиона корпоративных клиентов. Выручка нефинансовых бизнесов экосистемы Сбера выросла втрое, а количество технологических внедрений и изменений стало рекордным на рынке ИТ-компаний и превысило один миллион.

В прошлом году 23 тысячи сотрудников Сбера прошли переобучение на более востребованные специальности. На совместных программах с вузами 60 тысяч молодых людей получили актуальные профессии, в результате чего более 40 процентов принятых в Сбер специалистов были младше 25 лет.

Старший вице-президент, руководитель HR Сбера Наталья Дудина отметила, что компания делает все, чтобы сотрудники получили возможности для самореализации. По ее словам, Сбер начал вознаграждать акциями не только руководство, но и ключевых сотрудников компании.

Также компания предложила сотрудникам льготу по снижению на 4 п. п. ставки по ипотеке, возможность работать из другого региона и творческий отпуск.

По словам Дудиной, финансовые показатели и опрос вовлеченности сотрудников Сбера показали, что компания двигается в правильном направлении.

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