Сбер признан лучшим работодателем России по версии HeadHunter

По итогам 2021 года Сбер стал одной из самых успешных российских компаний. Банк заработал 1,2 триллиона рублей, его продуктами пользуются 100 миллионов розничных и три миллиона корпоративных клиентов. Выручка нефинансовых бизнесов экосистемы Сбера выросла втрое, а количество технологических внедрений и изменений стало рекордным на рынке ИТ-компаний и превысило один миллион.