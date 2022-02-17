Суд отказался отменять новый порядок выборов депутатов в гордуму Нижнего Тагила

В связи с этим также была представлена новая схема распределения избирательных округов. Их стало 25 вместо 14 территорий. Также поменялась средняя норма избирателей. Она равна почти 10,5 тысячи представителей. Отклонения не могут превышать 10% как в большую, так и в меньшую сторону.