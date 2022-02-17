Суд отказался отменять новый порядок выборов депутатов в гордуму Нижнего Тагила

Иск подал медиаменеджер, бизнесмен, экс-единороссовец Александр Соловьев. Он усомнился в законности решения городской думы по изменению порядка избрания депутатов и порядка проведения публичных слушаний.
Однако суд посчитал, что дума действовала законно и не удовлетворила требования истца.
Напомним, в декабре 2021 года городская дума приняла изменения в системе выборов депутатов. Теперь кандидатам разрешено выдвигаться только по одномандатным округам. Избираться будет всего 25 депутатов. Сами выборы будут проходить раз в пять лет.
В связи с этим также была представлена новая схема распределения избирательных округов. Их стало 25 вместо 14 территорий. Также поменялась средняя норма избирателей. Она равна почти 10,5 тысячи представителей. Отклонения не могут превышать 10% как в большую, так и в меньшую сторону.