Абоненты «МОТИВа» могут попробовать себя в роли режиссеров.

На базе официальной группы «Оператор сотовой связи «МОТИВ» в социальной сети «ВКонтакте» стартовал конкурс идей. По условиям конкурса, абонентам компании, участникам группы, предлагается придумать оригинальную тему или сценарий для одного из следующих выпусков телевизионного проекта «Эксклюзивище».

Авторы самых ярких идей или тем получат оригинальные подарки от компании «МОТИВ» и смогут принять непосредственное участие в съемках проекта.

Конкурс продлится до конца марта. Темы для съёмок, идеи или сценарии на конкурс принимаются на электронный адрес konkurs(собака)ycc.ru или в специальной теме на страницах группы «ВКонтакте».