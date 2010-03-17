Абоненты «МОТИВа» могут попробовать себя в роли режиссеров.
Компания «МОТИВ» предложила своим абонентам почувствовать себя в роли креативных режиссеров и принять участие в съемках «Эксклюзивища» - неформальной программы о компании.
На базе официальной группы «Оператор сотовой связи «МОТИВ» в социальной сети «ВКонтакте» стартовал конкурс идей. По условиям конкурса, абонентам компании, участникам группы, предлагается придумать оригинальную тему или сценарий для одного из следующих выпусков телевизионного проекта «Эксклюзивище».
Авторы самых ярких идей или тем получат оригинальные подарки от компании «МОТИВ» и смогут принять непосредственное участие в съемках проекта.
Конкурс продлится до конца марта. Темы для съёмок, идеи или сценарии на конкурс принимаются на электронный адрес konkurs(собака)ycc.ru или в специальной теме на страницах группы «ВКонтакте».
Съемки программы «Эксклюзивище» по сценариям победителей назначены на апрель 2010 года. Увидеть новый выпуск «Эксклюзивища» можно будет в блоге оператора в Livejournal.ru, на канале «TVMotiv» в Youtube.ru и в группе «Оператор сотовой связи «МОТИВ» VKontakte.ru.