АвтоВАЗ начал мелкосерийное производство "скоростных" версий автомобилей Lada Samara
17 марта 2010, 10:37ОбществоArtem
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Для них предусмотрено два 16-клапанных двигателя мощностью либо 90, либо 98 л.c. По данным автопроизводителя с этими моторами максимальная скорость выросла до 185 – 190 км/ч.
В дополнение к новому мотору, самые быстрые в истории АвтоВАЗа Lada получат усиленное сцепление и более мощные передние тормоза, 14-дюймовые колеса и подвеску, унифицированную с Priora. Стоить новинка будет примерно на 10 000-15 000 рублей дороже, чем базовая версия. Так, пятидверный хэтчбек обойдется в 250 000 рублей, а седан – в 260 000 рублей, пишет rus-auto.net.
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