АвтоВАЗ начал мелкосерийное производство "скоростных" версий автомобилей Lada Samara

В дополнение к новому мотору, самые быстрые в истории АвтоВАЗа Lada получат усиленное сцепление и более мощные передние тормоза, 14-дюймовые колеса и подвеску, унифицированную с Priora. Стоить новинка будет примерно на 10 000-15 000 рублей дороже, чем базовая версия. Так, пятидверный хэтчбек обойдется в 250 000 рублей, а седан – в 260 000 рублей, пишет rus-auto.net.