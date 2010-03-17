ГИБДД хочет запретить использование ГАЗелей для пассажирских перевозок

Как передает корреспондент Накануне.RU, такое заявление сделал в среду, 17 марта, на пресс-конференции начальник отдела технического надзора ГИБДД по Свердловской области Сергей Кисельников.По его словам, на территории Свердловской области ежегодно растет число ДТП с участием пассажирских ГАЗелей. Всего в 2009 году произошло 137 ДТП с участием пассажирского транспорта, в которых шесть человек погибли и 198 было ранено."На междугородних перевозках пассажирские ГАЗели представляют повышенную опасность, так как являются транспортным средством с очень низкой пассивной безопасностью", - заявил Кисельников.