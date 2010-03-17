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ГИБДД хочет запретить использование ГАЗелей для пассажирских перевозок
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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ГИБДД хочет запретить использование ГАЗелей для пассажирских перевозок

17 марта 2010, 21:26ОбществоArtem
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