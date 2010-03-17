Легкоатлетка из г. Нижний Тагил станет олимпийской чемпионкой спустя 6 лет
В ближайшее время тагильская легкоатлетка Олеся Красномовец может получить "золото" Олимпиады-2004.
Это произойдет, если требование Международной федерации легкоатлетических ассоциаций (ИААФ), связанное с допинговым делом американки Кристэл Кокс, выигравшей на тех Играх эстафету 4х400 метров, будет удовлетворено Международным олимпийским комитетом (МОК).
28 августа 2004 года на Олимпиаде в Афинах женская сборная России в составе Олеси Красномовец, Натальи Назаровой, Олеси Зыкиной и Натальи Антюх завоевала "серебро" в легкоатлетической эстафете 4х400 метров. Тогда отечественные спортсменки уступили только сборной США.
Как сообщает "Уралинформбюро", в конце января 2010 года американка Кристэл Кокс, бежавшая в "золотой" эстафете на первом этапе, призналась в употреблении запрещенных анаболических стероидов в период с 2001 по 2004 годы. Спортсменка согласилась с аннулированием всех ее результатов и 4-летней дисквалификацией. Международная федерация легкоатлетических ассоциаций (IAAF) уже потребовала от МОК отобрать титулы, завоеванные К.Кокс в тот период. Также "золота" лишатся все бегуньи сборной США, которые участвовали в финале эстафеты вместе с "проштрафившейся" спортсменкой. Если международные функционеры прислушаются к словам IAAF, то звание сильнейшей команды планеты перейдет ко сборной России.На первом этапе за команду бежала тагильчанка Олеся Красномовец.
Об "отсроченном" "золоте" уральская легкоатлетка узнала от корреспондента "Уралинформбюро". "Тот забег получился очень тяжелым - мы уступили американкам всего лишь 1 секунду. Со временем я пришла к выводу: то "серебро" для нас оказалось с золотым отливом. Сейчас же я уверена в справедливом решении МОК. Кокс созналась в приеме допинга. Будет справедливо, если дисквалификации подвергнется вся команда. Такие случаи в истории легкой атлетики уже происходили не раз", - сказала О. Красномовец.