Легкоатлетка из г. Нижний Тагил станет олимпийской чемпионкой спустя 6 лет

Это произойдет, если требование Международной федерации легкоатлетических ассоциаций (ИААФ), связанное с допинговым делом американки Кристэл Кокс, выигравшей на тех Играх эстафету 4х400 метров, будет удовлетворено Международным олимпийским комитетом (МОК).

28 августа 2004 года на Олимпиаде в Афинах женская сборная России в составе Олеси Красномовец, Натальи Назаровой, Олеси Зыкиной и Натальи Антюх завоевала "серебро" в легкоатлетической эстафете 4х400 метров. Тогда отечественные спортсменки уступили только сборной США.

Как сообщает "Уралинформбюро", в конце января 2010 года американка Кристэл Кокс, бежавшая в "золотой" эстафете на первом этапе, призналась в употреблении запрещенных анаболических стероидов в период с 2001 по 2004 годы. Спортсменка согласилась с аннулированием всех ее результатов и 4-летней дисквалификацией. Международная федерация легкоатлетических ассоциаций (IAAF) уже потребовала от МОК отобрать титулы, завоеванные К.Кокс в тот период. Также "золота" лишатся все бегуньи сборной США, которые участвовали в финале эстафеты вместе с "проштрафившейся" спортсменкой. Если международные функционеры прислушаются к словам IAAF, то звание сильнейшей команды планеты перейдет ко сборной России.На первом этапе за команду бежала тагильчанка Олеся Красномовец.