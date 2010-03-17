«Мисс Россия-2010» Ирина Антоненко приехала в Екатеринбург

Она не собирается прерывать связь с родным городом и намерена продолжить учебу в Уральском финансово-юридическом институте. Добавим также, что красавица также будет выполнять представительскую миссию, которую она получила при победе на конкурсе "Мисс Екатеринбург". До следующего состязания красавиц она остается «лицом нашего города».