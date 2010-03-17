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«Мисс Россия-2010» Ирина Антоненко приехала в Екатеринбург
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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«Мисс Россия-2010» Ирина Антоненко приехала в Екатеринбург

17 марта 2010, 10:57ОбществоArtem
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