На Уралхимпласте прошел конкурс профессионального мастерства электромонтеров
В ОАО «Уралхимпласт» состоялся очередной конкурс на звание «Лучший по профессии».
В профессиональном мастерстве состязались электромонтеры.
Традиционно подобные соревнования позволяют выявлять наиболее способных работников предприятия, формировать кадровый резерв руководителей среднего звена компании.
На этапе проверки теоретических знаний участники конкурса отвечали на вопросы по специальности. Требовалось не только оперативно выбрать из нескольких предложенных вариантов верный ответ, но и произвести расчеты, подтверждающие его правильность. Практическое задание заключалось в составлении схемы оперативного переключения.
В итоге в тройке лидеров оказались Евгений Серов, Александр Фадеев и Денис Семенов, представлявшие электроцех ОАО «Уралхимпласт». Лучшие по профессии получат денежные премии – 5000, 4000 и 3000 рублей соответственно.