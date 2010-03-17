На Уралхимпласте прошел конкурс профессионального мастерства электромонтеров

На этапе проверки теоретических знаний участники конкурса отвечали на вопросы по специальности. Требовалось не только оперативно выбрать из нескольких предложенных вариантов верный ответ, но и произвести расчеты, подтверждающие его правильность. Практическое задание заключалось в составлении схемы оперативного переключения.