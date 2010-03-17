Пациенты больниц смогут проверить квалификацию врача через Интернет
17 марта 2010, 10:31ОбществоArtem
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Новшество начнёт действовать уже в этом году, - пишет "Российская газета" со ссылкой на главу департамента информатизации Минздравсоцразвития.
Сейчас создается регистр медицинских и фармацевтических работников. В него уже внесли 400 тысяч специалистов. Ко второй половине года в базу данных включат информацию обо всех врачах. Их в нашей стране почти 2 миллиона. Каждый пациент сможет выяснить, какой вуз оканчивал медик, и когда он проходил курсы повышения квалификации.
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