Сегодня губернатор Александр Мишарин посетил ОАО «НПК «Уралвагонзавод»

Во встрече приняли участие руководители, профсоюзные лидеры, представители молодежных организаций 110 подразделений предприятия.

Генеральный директор Уралвагонзавода Олег Сиенко поблагодарил губернатора за то, что он много внимания уделяет их предприятию. Он отметил, что совместными усилиями им удалось переломить складывающуюся в минувшем году ситуацию. 8 декабря 2009 года на заводе побывал глава российского правительства Владимир Путин, провел совещание и дал гарантии государственной поддержки предприятия. В результате, по словам Олега Сиенко, в прошлом году тагильские вагоностроители произвели продукции на 36,1 миллиарда рублей, выпустив 5713 полувагонов, 50 железнодорожных грузовых платформ, 2482 цистерны. Производство экскаваторов практически приостановили из-за отсутствия заказов, значительно уменьшился выпуск тракторов. Реализовано продукции на 36,3 миллиарда рублей, чистая прибыль по сравнению с 2008 годом у них выросла в 4 раза, составив 3,2 миллиарда.

Удалось снизить издержки, начать диверсификацию производства. Одной из принципиальных задач предприятие определило для себя уход от монозаказчика - ОАО «Российские железные дороги».

Главными задачами 2010 года Олег Сиенко назвал повышение качества продукции и налаживание сервисного обслуживания продукции непосредственно у потребителя. Пока же, констатировал генеральный директор, убытки от брака у них велики - 5 процентов от общего объема произведенной продукции.

Эту же задачу перед коллективом Уралвагонзавода ставил и губернатор во время своего предыдущего посещения предприятия. Уже тогда, по первым впечатлениям, он призывал наладить сервисное обслуживание вагонов, тракторов, спецтехники, обеспечивать их запчастями. Разумеется, это – отдельный, но очень доходный бизнес.

Олег Сиенко рассказал о конкретных направлениях технического перевооружения и модернизации производства. Тагильчане продолжают взаимодействие с чешской фирмой «Алта». Инвестиции чешских партнеров в техническое перевооружение УВЗ превысили 218 миллионов евро и ещё около 300 миллионов евро вложено в строительно-монтажные работы. В минувшем году на заводе осваивалось около 20 новых видов продукции, а инвестиции в НИОКР (научно-исследовательские опытно-конструкторские работы) превысили 220 миллионов рублей. Генеральный директор предприятия особо отметил, что их завод продолжает реализацию социальных программ. В эту сферу деятельности в 2009 году вложено свыше 1 миллиарда рублей. Заводчане продолжают поддержку культуры, спорта, ветеранов войны и труда, детей и юношества, сохранили дотации на питание.

Тем не менее, в прошлом году резко сократилась заработная плата вагоностроителей. Она чуть-чуть превысила 13 тысяч рублей. На текущий год ставится задача увеличить её до 18 тысяч. О сокращениях работающих речь в настоящее время не идет. Более того, производству не хватает сегодня около 1500 рабочих. Вводится новое стратегическое направление в работе с кадрами – получение второй рабочей профессии.

В планах на нынешний год – выпустить 18,5 тысячи полувагонов, около 1 тысячи железнодорожных грузовых платформ. Объем реализации продукции должен превысить 50 миллиардов рублей. Освоение новых видов продукции, мобильных буровых установок и развитие инструментального производства позволит создать 300 новых рабочих мест.

На совещании выступил губернатор Александр Мишарин. Он подчеркнул, что Уралвагонзавод – флагман российского машиностроения, предприятие двойного назначения. И если в выпуске военной техники он является единственным производителем, то гражданскую продукцию производит в условиях жесткой конкуренции.

2009 год для многих был нелегким, кризисным годом. Свердловская область, как один из наиболее динамично развивающихся регионов, пострадала от этого больше других. Однако государство поддержало ряд крупных предприятий, в том числе и в форме госсзаказа. Продолжал работать и оборонно-промышленный комплекс страны.

Что касается Нижнего Тагила, муниципалитет получил из различных федеральных источников свыше 1 миллиарда рублей на ремонт жилого фонда. Более того, город стал одним из трех городов Свердловской области, вошедших в федеральную программу поддержки моногородов.

Уралвагонзавод, по словам Александра Мишарина, пострадал как предприятие, связанное с транспортным машиностроением, из-за падения спроса. Был период, когда около 10 тысяч его работников оставались без работы. И хотя РЖД купили у завода 10 тысяч вагонов, ситуация продолжала оставаться сложной. Изменения начались в октябре 2009 года, с появлением заказа на вагоны. Он позволил полностью загрузить вагоносборочное производство. Одновременно поступил и 100-процентный гособоронзаказ. Укомплектован портфель заказов на 2010 и 2011 годы. Оздоравливается финансовая ситуация. С помощью федерального правительства в 2009 году Уралвагонзавод получил более 6,5 миллиардов рублей и смог рассчитаться с поставщиками комплектующих узлов и механизмов, покрыть проценты банковских кредитов. Нынче в виде поддержки получит ещё 10 миллиардов рублей. Это позволит не только реструктурировать задолженности, но и продолжить реализацию инвестиционных программ.

Александр Мишарин особо отметил, что за заказы сегодня надо бороться не только на российском, но и на международном рынке. Это очень важно уже потому, что конкуренция в сфере производства вагонов в последние годы сильно растет. Потому необходимо как можно больше внимания уделять вопросам повышения качества. У РЖД сегодня много вопросов к качеству продукции Уралвагонзавода. И предприятию, отметил Александр Мишарин, тут есть над чем работать.

Тем не менее, сказал губернатор, мы должны опираться на такие предприятия, как Уралвагонзавод. Это - важнейший элемент стабильности не только Нижнего Тагила, но и всей Свердловской области. Нужно сделать всё, чтобы Уралвагонзавод вернул былой авторитет и величие.