Школьник из Нижнего Тагила стал призером конкурса научно-инновационных проектов компании «Сименс»

В 2006-2007 учебном годукомпания «Сименс» провела I Всероссийский конкурс научно-инновационных проектов«Город для людей». Для участия в нем было подано 437 заявок более чем из 25городов Российской Федерации.

II Всероссийский конкурс"Сименс" для старшеклассников под названием «Энергосберегающиетехнологии для повышения качества жизни людей» успешно прошел в 2007-2008учебном году. В нем участвовало 409 проектных работ, присланных более чем из170 различных населенных пунктов страны.

Конкурс 2008-2009учебного года «Чистая планета для нашего будущего» был посвящен вопросамэкологии и привлек внимание тысяч юных исследователей. На суд членовэкспертного совета было представлено 1005 проектов более чем из 200 городовРоссии.

О конкурсе

В этом году темойконкурса стали «Технологии повышения эффективности на производстве и в жизни».

Прием заявок отучастников проходил с 1 сентября 2009 года до 24 января 2010 года. Конкурс проводилсяв два этапа во всех 8 федеральных округах РФ. Экспертные советы, состоящие изпредставителей ведущих вузов, отбирали из присланных проектов по пятьноминантов в каждом федеральном округе.

В УPФО номинантами стали:

ЕлизаровАлексей ( Тюменская область, г. Ишим)

АзаровМаксим ( Ямало-Ненецкий автономный округ, пос. Тазовский)

АгаповАндрей ( Свердловская обл. г. НижнийТагил)

БересневПавел ( г. Сургут)

Они представлял свои работы нарегиональных полуфиналах. По итогам презентаций экспертные советы определялипобедителей и призеров. Участник,занявший первое место, представит свой проект уже на федеральном финале,который пройдет 30 марта в Москве. После объявления результатов все победителии призеры как регионального, так и федерального этапов конкурса получатденежные призы и ценные подарки.

Вадрес оргкомитета конкурса «Технологии повышения эффективности на производствеи в жизни» было передано 496 проектных работ и 537 заявок от школьников истудентов 1-2 курсов техникумов и колледжей из 8 федеральных округов РФ.

1 место: Азаров Максим из пос. ТазовскийЯмало-Ненецкого автономного округа.

Проект: «Промышленная ветростанция циклонного типа в северном исполнении»

Максим предложил уникальную технологиювозведения промышленной ветростанции циклонного типа в условиях вечноймерзлоты. Предложенная ветростанция состоит из 5 генерирующих блоков с общейпроизводительностью 24000 кВт/час, при умеренной скорости ветра 7 м/сек. Возведениедаже одной такой ветростанции в каждом районе Крайнего Севера, как считаетпобедитель, позволит снизить на 60-70% завоз дорогостоящего жидкогоуглеводородного топлива, а также значительно уменьшить выбросы углекислого газав атмосферу. Все это, несомненно, свидетельствует о высокой актуальности иэкономической эффективности разработок старшеклассника.

2 место: Агапов Андрей из г.Нижнего Тагила.

Андрей является воспитанником МОУ СОШ №24, также обучается в МОУ дополнительного образования детей «Городская Станция юных техников».

Проект: «Электронныйтаймер на микросхемах типа КМОП как энергосберегающееустройство»

Конкурсант поставил перед собой масштабную задачу порешению проблемы эффективного потребления энергии в системе ЖКХ и бюджетнойсфере г. Нижнего Тагила (впрочем, предложенная им идея может быть реализована ив других регионах страны). Результатом работы стало создание схемыавтоматического регулирования потребления электроэнергии с помощью недорогоготаймера на логических микросхемах типа КМОП.

3 место:ЕлизаровАлексей из г. ИшимаТюменской области

Проект «Проблемы утечки газа магистральных и бытовыхсетей».

В пятерку лучших в УрФО вошли также проекты КозубаДмитрия «Электронный пылесос» и Береснева Павла «Модернизированный токарныйстанок по дереву».

Победитель регионального этапа Азаров Максим будет представлять УрФОна федеральном финале конкурса, который состоится 30 марта в Москве.

Все победители регионального этапа были награждены сертификатами наполучение денежных призов в размере 110 000, 70 000 и 20 000 рублей всоответствии с занятыми местами. При этом призы были вручены также научномуруководителю и учебному заведению, воспитавшим победителей.

Участники конкурса «Технологии повышения эффективности на производствеи в жизни» представили проекты в сферах экологии, промышленности,энергосбережения, информационных и коммуникационных технологий, медицины,транспортных систем и многих других. Проведено много экспериментов для проверкитеоретических умозаключений на практике, разработаны рекомендации по повышениюэффективности в различных сферах жизнедеятельности человека.