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Школьник из Нижнего Тагила стал призером конкурса научно-инновационных проектов компании «Сименс»
Сюжеты:
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Школьник из Нижнего Тагила стал призером конкурса научно-инновационных проектов компании «Сименс»

17 марта 2010, 11:04Обществоpopstas
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