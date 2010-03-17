Школьные каникулы будут короче
17 марта 2010, 10:35ОбществоArtem
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В этом году учащиеся станут отдыхать меньше из-за длинных осенних каникул, которые продлили в связи с эпидемией гриппа.
Весенние каникулы начнутся в понедельник. Ребята с 1 по 8 класс будут отдыхать до 28 марта, а старшеклассники - до 25-го. В весенние каникулы будущие выпускники смогут посетить Дни открытых дверей, которые организуют все вузы Екатеринбурга. Ну а для тех, кто ещё не озабочен грядущими вступительными экзаменами, учреждения культуры традиционно предлагают специальную программу. Школьники наверняка посетят театры, музеи, библиотеки, а также цирк и зоопарк.
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