Школьные каникулы будут короче

Весенние каникулы начнутся в понедельник. Ребята с 1 по 8 класс будут отдыхать до 28 марта, а старшеклассники - до 25-го. В весенние каникулы будущие выпускники смогут посетить Дни открытых дверей, которые организуют все вузы Екатеринбурга. Ну а для тех, кто ещё не озабочен грядущими вступительными экзаменами, учреждения культуры традиционно предлагают специальную программу. Школьники наверняка посетят театры, музеи, библиотеки, а также цирк и зоопарк.