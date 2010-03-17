В г. Нижний Тагил ограбили участкового

"Вечером 13 марта, у дома номер 31 по улице Ильича в г.Нижнем Тагиле злоумышленник, находясь в состоянии алкогольного опьянения, совершил открытое хищение имущества участкового уполномоченного милиции лейтенанта милиции ОВД по Дзержинскому району г.Нижнего Тагила. По данному факту следственным отделом возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.161 УК РФ, виновный задержан", сообщается на сайте СУ СКП РФ по Свердловской области.В настоящее время по делу проводятся следственные действия, направленные на получение доказательств виновности задержанного. Ведется следствие.