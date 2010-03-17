В столице Урала стартовал конкурс студенческих каракулей

Что нужно сделать, чтобы присоединиться к ним, объясняет председатель культурно-массовой комиссии профкома УПИ Никита Федоров: "Представляет из себя двух- или трёхнедельный этап сбора работ, когда студенты во время лекций или свободного времени рисуют на специальных флаерах свои работы и опускают в специальные ящики. Собственно в УПИ есть 3 таких ящика - на первом этаже главного учебного корпуса, на первом этаже строительного факультета и на первом этаже металлургического факультета. После 20-го числа будет оформляться выставка". В профкоме ожидают получить более 500 творческих студенческих шедевров. Финал конкурса, закрытие выставки и награждение победителей состоится 25 марта.