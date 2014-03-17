Акционеры обокрали НТМК на 500 тысяч рублей: в Нижнем Тагиле ведется следствие

В 2007 году фирма Мастеркрофт Лимитед приобрела 95% акций данного предприятия. Получив на основании Федерального Закона «Об акционерных обществах» право выкупа у других акционеров оставшихся 5% ценных бумаг. После выполнения необходимых по закону требований об уведомлении акционеров и определении стоимости акций независимым оценщиком на депозитный счет нотариуса были перечислены денежные средства в сумме более 1,14 млрд. рублей за выкупаемые акции предприятия и дивиденды по ним. Затем право собственности на все обыкновенные именные бездокументарные акции перешло к компании Мастеркрофт Лимитед, о чем произведена соответствующая запись в реестре акционеров.

Большинство мелких акционеров приобрело право собственности на акции завода в 90-х годах прошлого века. Некоторые акционеры умерли, при этом их наследники не оформили переход прав собственности. Многие не обладают информацией об их реальной стоимости, проживают в других городах и регионах. Часть акционеров сменила место постоянного пребывания, не уведомив об этом акционерное общество или реестродержателя. В связи с этим довольно большое количество граждан не получили уведомления о выкупе у них акций и о том, где и как они могут получить причитающиеся им денежные средства.

Этими обстоятельствами воспользовалась преступная группа, члены которой получили сведения о владельцах ценных бумаг, не обратившихся к нотариусу за причитающимися им вознаграждениями.

В период с 2008 по 2011 года злоумышленники осуществляли поиск акционеров ОАО «НТМК», скрывая от них информацию об истинном положении дел по акциям. Более того, под предлогом покупки документов выплачивали гражданам несопоставимо меньшие суммы денежных средств и оформляли на себя от их имени нотариальные доверенности на право открытия и распоряжения счетами в отделениях банка. После этого мошенники уведомляли от имени акционеров нотариуса и финансовое управление промышленного предприятия о реквизитах счетов, на которые перечислялись причитающиеся акционерам денежные средства, которые в дальнейшем присваивали себе.

Сотрудники полиции за полтора года установили 105 акционеров, пострадавших от действий мошенников. Общая сумма причиненного им ущерба составила порядка 12 млн. рублей. В результате длительной разработки органам внутренних дел удалось установить личности членов преступной группы и задержать их.

В настоящее время по приговору суда к уголовной ответственности уже привлечены четверо мошенников – жители Нижнего Тагила Филатов, Минкель и Соловянюк, а также гражданин Александров из Верхней Салды.

В январе 2014 года полицией дополнительно выявлено десять аналогичных преступлений, ущерб от которых составил около 500 тыс. рублей. Возбуждено уголовное дело по статье 159 УК РФ (мошенничество).

Граждан, к которым в период с 2008 по 2011 годы поступали предложения продать акции ОАО «НТМК» и оформить доверенности на открытие счета и которые в итоге стали жертвами мошенников, просят обратиться в полицию.

Контактные телефоны в Екатеринбурге 8(343) 358-86-43.

В Нижнем Тагиле (3435) 97-60-02, (3435) 97-60-95.

Пресс-служба ГУ МВД России по Свердловской области напоминает, в связи с тем, что в приватизации 90-х годов участвовало большинство граждан, возможно, кто-то из акционеров или их наследников до настоящего времени еще не оформил надлежащим образом соответствующие документы или утратил связь с предприятием. Чтобы этим обстоятельством не воспользовались мошенники, следует внимательно относиться к предложениям о продаже ценных бумаг и прежде чем совершать с ними сделки, необходимо проконсультироваться у официальных представителей акционерного общества.