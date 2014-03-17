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Любители поэзии! В Нижнем Тагиле библиотека принимает заявки для участия в поэтическом марафоне
Сюжеты:
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Любители поэзии! В Нижнем Тагиле библиотека принимает заявки для участия в поэтическом марафоне

17 марта 2014, 11:40Общество
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