Любители поэзии! В Нижнем Тагиле библиотека принимает заявки для участия в поэтическом марафоне
6 мая с 11.00 в библиотеках города стартует поэтический марафон «Ради жизни на земле…», посвященный 90-летию со дня рождения Булата Окуджавы и 69-й годовщине Великой Победы.
Это совместный проект Управления культуры, Центральной городской библиотеки и члена союза писателей России Василия Овсепьяна. Его цель – сохранение памяти о Булате Окуджаве, воспитание патриотизма, развитие творческих способностей, формирование литературного вкуса и языковой культуры тагильчан.
Участники в течение нескольких часов будут непрерывно читать стихотворения любимых поэтов, посвященных заявленной тематике.
Марафон пройдет в Центральной городской библиотеке, а также в филиалах № 1, 2, 3, 14, 18, расположенных в разных микрорайонах города: в центре, на Вагонке, Старателе, Тагилстрое, ГГМ. Принять участие в мероприятии может любой житель Нижнего Тагила и Пригородного района. Заявки принимаются до 30 апреля в филиалах библиотеки.
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