Любители поэзии! В Нижнем Тагиле библиотека принимает заявки для участия в поэтическом марафоне

Это совместный проект Управления культуры, Центральной городской библиотеки и члена союза писателей России Василия Овсепьяна. Его цель – сохранение памяти о Булате Окуджаве, воспитание патриотизма, развитие творческих способностей, формирование литературного вкуса и языковой культуры тагильчан.

Марафон пройдет в Центральной городской библиотеке, а также в филиалах № 1, 2, 3, 14, 18, расположенных в разных микрорайонах города: в центре, на Вагонке, Старателе, Тагилстрое, ГГМ. Принять участие в мероприятии может любой житель Нижнего Тагила и Пригородного района. Заявки принимаются до 30 апреля в филиалах библиотеки.