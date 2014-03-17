Молодые уральцы с инвалидностью смогли побывать на Паралимпиаде
Пятеро молодых ребят с инвалидностью из Екатеринбурга, Перми, Сыктывкара и Кирова смогли посетить первые в истории России Паралимпийские зимние игры в Сочи.
Пятеро молодых ребят с инвалидностью из Екатеринбурга, Перми, Сыктывкара и Кирова смогли посетить первые в истории России Паралимпийские зимние игры в Сочи. Поездка для них стала главным призом за победу в конкурсе «Я – лидер!», который организовала компания «МегаФон», генеральный партнер Паралимпийских зимних игр в Сочи.
Конкурс «Я - лидер!», организованный компанией «МегаФон» совместно с РООИ «Перспектива», был направлен на выявление лидеров с инвалидностью по всей России. Конкурс призван привлечь внимание общества к проблемам людей с инвалидностью и показать, что они могут вести активный образ жизни, если для них будут созданы необходимые условия. В конкурсе приняли участие 136 человек с ограниченными физическими возможностями из 25 городов России, в числе призеров оказались пятеро жителей Урала. У каждого победителя конкурса «Я – лидер!» есть своя удивительная история о том, что возможности человека безграничны.
Сразу два победителя конкурса живут в Свердловской области - Владимир Васкевич (номинация «Я - лидер общественник!») и Ксения Каминская (номинация «Я - лидер школьник!»).
Владимир Васкевич студент Уральского федерального университета. Кроме того, он работает в общественной организации самостоятельных инвалидов «Белая трость», основная миссия которой вдохновлять инвалидов и здоровых людей стать самостоятельными, успешными в жизни и полезными другим.
Ксения Каминская победила в номинации со своим рассказом о том, какую активную жизнь она ведет, увлекается многими хобби, несмотря на свой диагноз. «Я не могу самостоятельно ходить потому, что у меня ДЦП. Когда мне было шесть лет, я стала лауреатом Всероссийского конкурса «Тысяча городов России» и меня два раза приглашали на учебу в Москву в Академию хорового искусства, там меня включили в состав хора ЮНЭСКО. Я большая рукодельница, умею вышивать крестом и бисером, делать модульное оригами, и многое другое. Эта поездка открыла передо мной новые возможности, ведь я сама хочу быть в рядах наших доблестных паралимпийцев. Я занимаюсь плаванием и катаюсь, пусть пока с мамой, на горных лыжах, но я думаю, что настанет время, и я буду это делать сама», - говорит Ксения Каминская.