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Молодые уральцы с инвалидностью смогли побывать на Паралимпиаде
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Молодые уральцы с инвалидностью смогли побывать на Паралимпиаде

17 марта 2014, 14:55ОбществоАнастасия
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