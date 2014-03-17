Молодые уральцы с инвалидностью смогли побывать на Паралимпиаде

Конкурс «Я - лидер!», организованный компанией «МегаФон» совместно с РООИ «Перспектива», был направлен на выявление лидеров с инвалидностью по всей России. Конкурс призван привлечь внимание общества к проблемам людей с инвалидностью и показать, что они могут вести активный образ жизни, если для них будут созданы необходимые условия. В конкурсе приняли участие 136 человек с ограниченными физическими возможностями из 25 городов России, в числе призеров оказались пятеро жителей Урала. У каждого победителя конкурса «Я – лидер!» есть своя удивительная история о том, что возможности человека безграничны.

Ксения Каминская победила в номинации со своим рассказом о том, какую активную жизнь она ведет, увлекается многими хобби, несмотря на свой диагноз. «Я не могу самостоятельно ходить потому, что у меня ДЦП. Когда мне было шесть лет, я стала лауреатом Всероссийского конкурса «Тысяча городов России» и меня два раза приглашали на учебу в Москву в Академию хорового искусства, там меня включили в состав хора ЮНЭСКО. Я большая рукодельница, умею вышивать крестом и бисером, делать модульное оригами, и многое другое. Эта поездка открыла передо мной новые возможности, ведь я сама хочу быть в рядах наших доблестных паралимпийцев. Я занимаюсь плаванием и катаюсь, пусть пока с мамой, на горных лыжах, но я думаю, что настанет время, и я буду это делать сама», - говорит Ксения Каминская.