Самые весенние тагильчанки получили свои подарки от фотостудии (ФОТО)

Всё-таки приятно в такое замечательное время года получать сюрпризы, ведь именно весна ассоциируется с красотой, нежностью, теплом и солнечным светом. Фотографии наших победительниц в полной мере соответствовали заданной тематике, именно поэтому пользователи их и поддержали. Однако одну победительницу выбрал сам спонсор.

Итак, Miss Весна стала Алия, в редакцию TagilCity.ru она пришла со своим сыночком, который также присутствует на «победном» фото, но внутри своей мамы. Молодая мама рассказала, что встречая весну, они по традиции жгли чучело зимы. Людмила, ставшая Miss Весенним очарованием, рассказала, что всей семьей они ездили на шашлыки за город – так и встретили весну.

Татьяна - Miss Красота и Нежность, поделилась с TagilCity.ru, что прыгала едва ли не до потолка, когда узнала, что один из призов достался именной ей. Mini Miss Весна, Кристина, наверное, пока не совсем понимает, что ее фотография стала одной из самых «весенних», однако ее мама была несказанно счастлива получить заслуженный приз.

Слева направо: Алия, Людмила, Татьяна и Кристина

Кстати, напомним, какие именно призы получили наши пользовательницы – это сертификат на профессиональную съемку в размере 5 тысяч рублей от фотостудии FotoLife, кроме того, визажист Юлия Логинова поможет создать незабываемой образ для каждой участницы фотосессии.

TagilCity.ru поздравляет победительниц! Кроме того, напоминаем, в настоящее время на нашем портале проходит конкурс для самых красивых пар. Подробнее об условиях и призах читайте на странице фотоконкурса.