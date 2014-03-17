Шоу-кар от Audi дает возможность заглянуть в будущее

Этот по-настоящему экстремальный автомобиль создан специально для гонок и тех наших клиентов, которые увлекаются автоспортом»: сказал о новинке Ульрих Хаккенберг (Ulrich Hackenberg), член правления AUDI AG, ответственный за техническое развитие.

TT quattro sport concept оснащен четырехцилиндровым двухлитровым двигателем, способным выдавать 420 лошадиных сил при 6700 об./мин., что является рекордным для двигателей такого объема. В диапазоне от 2400 - 6300 об./мин мотор развивает крутящий момент 450 Нм, а уже при 1 900 об./мин. его отдача составляет более 300 Нм.

Шоу-кар также оснащен системой полного привода quattro. Для оптимального распределения массы гидравлическая многодисковая муфта с электронным управлением размещена на задней оси. При массе автомобиля всего 1344 кг (на каждую лошадь приходится всего 3,2 кг веса), разгон до сотни происходит всего за 3,7 секунды.

В основе таких впечатляющих результатов лежат технологии, разработанные для форсированных моторов: система управления клапанами Audi Valvelift System (AVS), два распредвала с изменяемыми фазами газораспределения и система двойного впрыска (FSI и MPI). Двигатель претерпел множество модификаций. В нем применяются специальные алюминиевые поршни с интегрированными каналами охлаждения и кованый коленвал из сверхпрочной стали. Головка блока цилиндров была усовершенствована с учетом увеличения нагрузок и расхода горючей смеси. Заново был разработан и турбокомпрессор с оптимизированной технологией mixed-flow (с диагональной турбиной), который создает давление наддува до 1,8 бар.

Двухлитровый двигатель шоу-кара передает крутящий момент на компактную трехвальную коробку передач S tronic. Эта трансмиссия с двойным сцеплением, переключающая передачи за доли секунды, вносит свой вклад в достижение разгона TT quattro sport concept.

Audi TT quattro sport concept, как и большинство новинок VW Group, построен на модульной платформе MQB. Ходовая часть шоу-кара - это McPherson с алюминиевыми компонентами спереди и четырехрычажная подвеска сзади. На переднюю ось приходится 54% массы, на заднюю – 46%.