Свердловские власти услышали народ: пройдет совещание по поводу «проблемных точек» региона

Затем он планирует принять участие в совещание по поводу дискуссионного проекта по добыче золота методом выщелачивания. Экологи, в свою очередь, пригласили на встречу и глав других городов, где есть экологические проблемы.

Подробнее остановимся на проблеме нашего соседа – Невьянска, общественность там выступает против добычи золота химическим способом. Однако, развенчивая различные слухи, коллегам из uralpolit.ru удалось выяснить, что этот «передовой проект», возможно, будет поддержан.

Действительно, проект артели «Нейвы», когда добыча ведется способом кучного выщелачивания, на сегодняшний день один из самых передовых. По такой технологии уже работает несколько предприятий в регионе, и вопросов об экологии не возникало до этого ни разу. «Зачем им выливать цианид в почву или в воду? В этой же смеси находится и золото. Они что, сами себе враги что ли, чтобы золото разбрасывать? Кучное выщелачивание используют многие компании, в том числе зарубежные. А в Европе его не используют только потому, что там добывать нечего» отмечает источник.

Тем временем, в администрации Губернатора пытаются выяснить, с чем связан рост протестов по экологическим темам. Так, они готовы выработать механизм, с помощью которого и люди будут услышаны, и хороший бизнес не будет страдать.

В четверг Евгения Куйвашева ждут на Уралмашзаводе и на предприятии «Уральские локомотивы» в Верхней Пышме. В первом случае губернатор планирует ознакомиться с текущим положением дел на заводе, во втором примет участие в заседании Совета главных конструкторов.