Toyota отзывает внедорожники Highlander по всему миру
17 марта 2014, 08:24ОбществоРОман БОТов
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
Компания Toyota объявила об отзыве порядка 7000 автомобилей Highlander по всему миру. Причиной отзыва стало недостаточно прочное крепление ремней безопасности к полу автомобиля. Такой дефект может привести к серьезным травмам водителя и переднего пассажира при аварийной остановке или при столкновении.
Данный дефект был обнаружен на внедорожниках Toyota Highlander, произведенных только с начала 2014 года.
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей