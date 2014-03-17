Toyota Verso теперь с панорамной крышей

Оснащение «Престиж Панорама» соответствует максимальной комплектации Toyota Verso и включает биксеноновые фары, 17-дюймовые легкосплавные колесные диски, систему бесключевого доступа и запуска автомобиля Smart Entry & Push Start, светодиодные дневные ходовые огни, датчики дождя и датчики света, а также полный спектр систем активной и пассивной безопасности.

Панорамная крыша визуально делает еще более просторным салон Verso, который и так может похвастаться в своем классе лучшими параметрами: расстояние между первым и вторым рядом сидений – 975 мм.