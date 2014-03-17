Toyota Verso теперь с панорамной крышей
17 марта 2014, 08:22ОбществоРОман БОТов
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У официальных дилеров появилась Toyota Verso в новой комплектации Престиж Панорама. Само название комплектации говорит о наличии панорамной крыши. Даннная комлектация предлагается только для пямиместного Verso.
Оснащение «Престиж Панорама» соответствует максимальной комплектации Toyota Verso и включает биксеноновые фары, 17-дюймовые легкосплавные колесные диски, систему бесключевого доступа и запуска автомобиля Smart Entry & Push Start, светодиодные дневные ходовые огни, датчики дождя и датчики света, а также полный спектр систем активной и пассивной безопасности.
Панорамная крыша визуально делает еще более просторным салон Verso, который и так может похвастаться в своем классе лучшими параметрами: расстояние между первым и вторым рядом сидений – 975 мм.
Стоимость Toyota Verso c 1.8-литровым бензиновым двигателем в новой комплектации «Престиж Панорама» составляет 1 122 000 рублей.
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