В Нижнем Тагиле Евраз открыл уникальную электротехническую лабораторию

Для теоретического и практического изучения предметов общепрофессионального цикла приобретены учебные лабораторные станции производства фирмы «National Instruments» (США). Образовательные платформы имеют несколько макетных плат, на каждую из которых предусмотрено методическое пособие.

Оборудование позволит подготавливать учащихся политехникума - будущих электромонтёров по ремонту и обслуживанию электрооборудования, слесарей контрольно-измерительных приборов и автоматики, электрогазосварщиков. Ежегодно на новых учебных лабораторных станциях смогут заниматься более 320 студентов.

В торжественной презентация нового оборудования приняли участие директор по персоналу Евраз НТМК Алексей Пырин, официальный представитель фирмы «National Instruments» Алексей Носырев, руководители Горнозаводского политехникума, преподаватели и студенты.

Это не первая лаборатория в Горнозаводском политехникуме открытая на средства Евраза. В 2012 году для подготовки машинистов крана приобретено современное оборудование и учебные комплексы. Новые тренажеры полностью имитируют реальные производственные ситуации в цехах Евраз НТМК. Они оборудованы креслом машиниста крана, ЖК-монитором, а также удобным управлением со специальными джойстиками. Затраты ЕВРАЗ составили порядка 1,3 млн рублей.

Горнозаводский политехникум (ранее - профессиональное училище №104) является базовым учебным заведением Евраз НТМК. Здесь обучаются юноши и девушки по специальностям, востребованным на металлургическом комбинате Нижнего Тагила. Более 80% выпускников трудоустраиваются в цеха Евраз НТМК.