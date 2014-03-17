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В Нижнем Тагиле прошел первый рейд дружинников от корпорации «Уралвагонзавод» (ФОТО)
Сюжеты:
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В Нижнем Тагиле прошел первый рейд дружинников от корпорации «Уралвагонзавод» (ФОТО)

17 марта 2014, 14:25Общество
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