В Нижнем Тагиле прошел первый рейд дружинников от корпорации «Уралвагонзавод» (ФОТО)

Командиром добровольной народной дружины назначен начальник отдела кадров Андрей Копытов, начальником штаба – главный специалист Центра подготовки персонала, председатель молодежной организации Уралвагонзавода Алексей Гильмутдинов. В каждом рейде будут принимать участие 20 человек от разных производств – вагоносборочного, механосборочного, металлургического, инструментального, энергетического, транспортного, ремонтного, нестандартизированного, а также работники управлений и отделов головного предприятия корпорации УВЗ. От рейда к рейду дружинники будут сменять друг друга.

Народная дружина под руководством штаба и командира ДНД при участии сотрудников правоохранительных органов будут принимать участие в патрулировании улиц, площадей, парков и других мест массового пребывания населения. Кроме того, поучаствует в выставлении соответствующих постов, в обеспечении охраны общественного порядка, в проведении мероприятий по предупреждению преступлений, пресечению административных правонарушений и профилактике совершения правонарушений, в предупреждении детской безнадзорности.

Фотографии пресс-службы корпорации «Уралвагонзавод»

В народную дружину Уралвагонзавода готовы принять граждан РФ, достигших 18-летнего возраста, способных по своим деловым, моральным качествам и состоянию здоровья участвовать в охране общественного порядка и исполнять обязанности народного дружинника. Прием в народную дружину производится на добровольной основе в индивидуальном порядке на основании личного заявления.

Кстати, Уралвагонзавод – не первое предприятие корпорации, где создана дружина. В 2013 году добровольная народная дружина организована из числа сотрудников ОАО «Уралкриомаш».