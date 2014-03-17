В Париже запретили ездить на автомобилях

Как сообщает RFI, инициатива направлена на улучшение дорожной и экологической ситуации.

Озабоченность парижской администрации вызвали отчеты, которые зафиксировали в конце прошлой недели значительное ухудшение экологической обстановки. Содержание вредных веществ в воздухе уже несколько дней существенно превышает норму, а город затянут смогом. Уровень загрязнения достиг наивысшей точки вечером в пятницу, 14 марта: 120 микрограммов на кубический метр при норме 80.

Для контроля за постановлением привлечены около 700 полицейских. Под запрет не попадают гибриды и электрокары, машины экстренных и почтовой служб, а также автомобили с тремя и более пассажирами. Водителей транспортных средств, проигнорировавших запрет, ждет штраф 75 евро.

В качестве компенсации автовладельцам предложена бесплатная парковка. Также городские власти продлили до понедельника бесплатный проезд на общественном транспорте.

Как уточняет BBC, парижские службы доставки терпят огромные убытки, а автолюбители и оппозиционные политические партии связывают введение запрета со скорыми выборами в городскую мэрию. По их словам, подобные меры не улучшают экологию и лишь порождают панику среди населения.

Согласно исследованиям парижской экологической организации Airparif, французская столица соперничает с Пекином за звание самого загрязненного мегаполиса мира.