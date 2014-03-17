Ювелирные украшения Булгари официальный сайт предлагает всем желающим. Потрясающие разнообразие, изумительный блеск и подлинная страсть – вот главные черты продукции бренда, который вошел в историю как основатель первой в мире торговой сети. Братья Булгари переехали в Италию с солнечной Эллады, но в своем творчестве сохранили традиции родины. Но помимо великолепного мастерства, они обладали еще одним важным преимуществом: они умели соединять в гармоничную композицию разноплановые вещи.

Так брошки, кольца, ожерелья, серьги и браслеты от Chanel приобрели французский шик. Средиземноморская классика получила новое дыхание – легкое, свежее, современное. Даже сейчас, когда ювелирный дом добился признания и всемирной славы, он не останавливается на достигнутом. Поэтому к изделиям старой школы (массивным, роскошным, презентабельным) присоединились совершенно другие, такие, которые учитывают новые модные тенденции: практически невесомые украшения с плавными линиями. Пускай классика прошлого немножко начинает сдавать позиции современности, но стиль, который заложили основатели бренда в далеком 1884 году остается прежним. Bvlgari производит только предметы класса «люкс», используя благородные металлы высочайшей пробы и драгоценные камни чистейшей воды. Украшения этой марки кажутся живыми, теплыми, с собственным характером и нравом.

Они нуждаются в том, чтобы их носили и гордо демонстрировали на загорелом теле, а не прятали в темные шкатулки подальше от человеческих глаз. Изделия Булгари способны превратить каждый день в особенный, в веселый праздник. Не зря известные люди хотят купить украшения Bvlgari для светского мероприятия, личной свадьбы или просто в повседневной жизни. К числу поклонников легендарного ювелирного дома относятся Изабель Юппер, Сьюзен Сэрендон, Шарлотта Рэмплинг, Жизель Бундхен, Мария Грация Кучинотта, Клаудия Шиффер, Шерон Стоун, Уитни Хьюстон. Не редко украшения от Bvlgari можно заметить на членах королевских семей и аристократии Европы. Несомненно, что они помогут чувствовать себя блестяще и более уверенно каждому человеку, который их наденет.