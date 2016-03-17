Что будет с Нижним Тагилом, если Сергей Носов станет губернатором Свердловской области

Все знают, что у Куйвашева с Носовым конфликт. И тот факт, что в этой ситуации Носов получил федеральное повышение, нельзя интерпретировать иначе как желание федерального центра щелкнуть губернатора по носу. Очевидно, что позиции Куйвашева поcле этого сильно ослабели и ему придется очень сильно постараться, чтобы вернуть статус-кво. С другой стороны, однозначно утверждать, что Носов в ближайшее время сменит Куйвашева, не стоит. Если бы Кремль хотел именно этого, то он бы именно это и сделал. А раз он просто послал сигнал - значит было решено дать Куйвашеву еще один шанс рассказывает TagilCity.ru политолог Аббас Галлямов.

Шанс действующему губернатору Свердловской области Евгению Куйвашеву действительно нужен. В феврале 2016 года Агентство прикладной и региональной политики провело анализ устойчивости глав регионов с точки зрения досрочности освобождения занимаемых ими постов. По данным аналитиков, глава Свердловской области, недавно отметивший 45-ый день рождения, находится на 2 месте среди губернаторов России с очень высоким риском отставки.

Напомним, в октябре 2012 года Сергей Носов был избран мэром Нижнего Тагила, получив более 92% голосов избирателей. Перед этим политик успешно прошел и процедуру праймериз: на всех этапах он набрал 817 голосов из 975, что составило свыше 83%. Кстати, мэр впервые был выбран на новый срок - 5 лет, ранее срок полномочий глав городов составлял 4 года. Таким образом, уже осенью 2017 года Нижнему Тагилу предстоит выбрать нового руководителя.

Кстати, право побороться за возможность руководить городом в Свердловской области оставили только Нижнему Тагилу и Екатеринбургу, в других городах главы будут выбираться депутатами из кандидатов, выдвинутых Городскими Думами.

Шансы стать следующим губернатором Свердловской области у Сергея Носова, безусловно, есть, - уверен Владимир Инжеватов, политический обозреватель. - Однако действующий губернатор пока в отставку уходить не собирается. То есть когда будут выборы нового руководителя региона – неизвестно. Главный вопрос дня в случае официально объявленных выборов – кто выдвинет нижнетагильского мэра кандидатом на пост губернатора? Подразумевается, что инициатором выдвижения станет партия «ЕР» или (и!) движение «Народный фронт». Разумеется, кандидатура должна пройти все согласования в Кремле. Но даже на моменте первоначального выдвижения следует понимать, что при обсуждении появятся и альтернативные кандидатуры от тех же влиятельных политических сил. Денис Паслер, например. А то и вовсе – неизвестный пока ставленник федерального центра. Всё бы было значительно проще, если бы Евгения Куйвашева отправили в отставку до истечения срока полномочий. Тогда у его сегодняшнего «оппонента» появились бы шансы стать ио. Губернатора со всеми вытекающими из того последствиями. Нельзя сбрасывать со счетов и такое понятие как возрастной ценз. Сергею Носову – 55, и при всех его прочих достоинствах (опытного управленца, хозяйственника и даже политического деятеля) это - существенный минус.

Отметим, что Евгений Куйвашев приступил к обязанностям главы Свердловской области в мае 2012 года на основании приказа Владимира Путина. В 2017 году область возвращается к выбору губернатора путем голосования, причем репетицией выборов губернатора можно назвать депутатские выборы в Законодательное собрание области.

Уже известно, что губернаторам рекомендовано возглавлять списки от «Единой России» на местных выборах: это станет показателем популярности или непопулярности личности действующих губернаторов. А исход выборов станет решением дальнейших судеб - кого-то по результатам этого голосования могут даже досрочно снять с постов.

Станет ли Сергей Носов баллотироваться на кресло мэра Нижнего Тагила еще раз? Или следующей ступенью в его карьере станет пост губернатора Свердловской области? В 2013 году Сергей Носов заявил, что ему интересно работать в городе, в котором ему оказали доверие свыше 92% проголосовавших:

Стать губернатором я мог еще 10 лет назад!

Однако за последние несколько лет взаимоотношения между Нижний Тагилом и Свердловской областью (точнее, между их руководством) существенно усложнились. Пожалуй, первым примером непростых отношений двух администраций стала подготовка приезда губернатора и полпреда в Нижний Тагила в октябре 2012 года. Тогда Носов еще не был избран мэром, и руководила городом Валентина Исаева. Но уже тогда этот выпад областной власти вызвал множество вопросов у местных чиновников. Напомним, в октябре 2012 г. руководство города не было предупреждено о программе пребывания первых лиц и никак не участвовало в подготовке к приезду политиков. В связи с этим Валентина Павловна не стала отменять свои планы и сначала посетила ранее запланированную встречу с педагогами НТГСПА в честь юбилея вуза, а лишь потом присоединилась к губернатору.

Весной 2015 года политтехнологи губернатора Куйвашева начали создавать имидж деятельного политика-спасителя. Ярким примером стало появление губернатора ночью на пожаре на хлебозаводе Нижнего Тагила. Теплой апрельской ночью Евгений Куйвашев занимался расследованием произошедшего прямо на месте событий. Областные СМИ активно рассказывали о ночном приезде в Нижний Тагил губернатора, особо не упоминая градоначальника, который той ночью тоже был на месте пожара.

В противовес «горячему» местному событию осенью 2015 года подается ситуация с «голодающей» Серебрянкой. В конце октября на территории, находящейся в ведении областного правительства, появилась делегация во главе с мэром Нижнего Тагила - для расследования ситуации с бездорожьем. Со стороны такая поездка на областную территорию выглядела как ответ на ночной приезд Куйвашева на земли муниципалитета.

В целом, натянутость отношений между двумя политиками в данной ситуации логична. Поддержка действующего губернатора жителями Нижнего Тагила с каждым днем становится все слабее, в первую очередь, из-за нерешенности в городе многих финансовых вопросов.

Напомним, в ноябре 2015 Евгений Куйвашев приехал в Нижний Тагил на новой «Ласточке» и посетил все новые объекты города, которые так ждут финансирования. Тогда то, на закрытой от прессы встрече, и было озвучено, что Нижний Тагил сможет получать нужное финансирование и другую поддержку - но только при нужном голосовании на ближайших выборах.

Низкое финансирование медучреждений города дает о себе знать регулярно. Напомним, что вопросы из сферы здравоохранения уже несколько лет находятся под контролем областного правительства. В связи с этим устранения каких-либо проблем в поликлиниках или больницах приходится ждать долгое время. Например, перенос лаборатории из аварийного здания женской консультации в поликлинику произошел в Дзержинском районе Нижнего Тагила еще в сентябре 2015 года. Однако сроки полного переезда этого медучреждения пока так и неизвестны.

Нет ясности в городе и с финансированием ремонтов дорог, и с оплатой работ за реконструкцию Драматического театра и строительства ФОКа на ГГМ. Все денежные проблемы местным муниципалитетом адресуются области. Связано это и с тем, что у Нижнего Тагила отобрали часть налоговых поступлений, а промышленный гигант «Уралвагонзавод» и вовсе зарегистрирован в Ленинградской области и платит налоги в ее бюджет, перевод этого юрлица в Свердловскую область пока только запланирован.

В 2012 году доля собственных налоговых доходов в бюджете Нижнего Тагила составляла 55%, областных трансфертов – 45%, в 2016 году собственные налоговые доходы составят – 22%, трансферты – 78%. Отсутствие собственных средств приводит к крайней степени зависимости муниципалитетов от области, что, в целом тормозит развитие всего региона заявил Сергей Носов на пресс-конференции в конце 2015 года.

Таким образом, имеющиеся в городе проблемы в большинстве своем списываются на отсутствие финансирования. Однако сейчас мэра Нижнего Тагила можно попрекнуть неграмотным распределением средств и недостаточным контролем работы подчиненных: недавний прецедент со сменой директора МУП «Тагилдорстрой» показал, что даже при наличии денег правильно их расходовать получается далеко не у всех.

В 2012 году не прошло и месяца после инаугурации, как Сергей Носов устроил серьезные кадровые перестановки в Администрации города. Возможно, недавнее увольнение топ-менеджмента МУПа можно воспринимать как напоминание: каждый на своем месте должен работать эффективно.

Однако не произойдет ли так, что Сергей Носов на посту губернатора даст Нижнему Тагилу все возможное финансирование и просто будет ждать результата. Как показывает практика (достаточно вспомнить провал в Нижнем Тагиле программы «1000 дворов» или разбирательство в отношении «Тагилдорстроя») на местах в городе сидят далеко не самые эффективные специалисты. Сможет ли действующий чиновничий аппарат справиться с полноценным финансированием?

В 2013 году Нижнему Тагилу было выделено 1,3 миллиарда рублей на дороги. Однако отремонтированные улицы уже через год начали разрушаться. Я несколько лет добиваюсь того, чтобы с подрядчиков спросили ремонт по гарантии. Но на некоторых объектах уже вышел срок гарантии, среди них центральные улицы города - проспект Вагоностроителей, Октябрьский проспект. На других объектах подрядчики обанкротились: так, прекратил свою деятельность после установки некачественных бетонных плит «Трест Тагилстрой». Сергей Носов занимает жесткую позицию, устанавливает строгие сроки на выполнение гарантийных работ, но у подрядчиков всегда находятся какие-то веские причины перенести ремонты или заняться бесполезным латанием дыр говорит общественник Никита Чапурин.

Поэтому, уходя из Нижнего Тагила, Сергею Носову придется оставить вместо себя хорошего преемника, способного строго спрашивать со всех исполнителей. Кто им может стать?

Кто будет следующим мэром Путинграда – вопрос неоднозначный. Если у Носова есть реальное губернаторское будущее, то кандидатура нового главы города будет согласовываться с Носовым. В противном случае может повториться ситуация 2008 года, когда реальными кандидатами считались Алексей Чеканов и Вячеслав Погудин. В итоге они поделили между собой электорат Николая Диденко, а так называемый протестный электорат сумела привлечь на свою сторону Валентина Исаева… Самовыдвиженку губернская власть отказалась поддерживать, и город на 4 года застыл в своем развитии. Иными словами, отсутствие принципа преемственности власти в данном случае может привести к самым непредсказуемым результатам. И, наконец, называть сегодня вслух фамилию возможного преемника Носова – нецелесообразно. Машина административных интриг и политических сплетен раздавит его раньше времени считает политобозреватель Владимир Инжеватов.

Говорить о других кандидатурах в мэры Нижнего Тагила пока рано. А вот соперники на пост губернатора у тагильского главы уже есть. Так, осенью 2015 года мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман заявил, что для дальнейшего развития региона стоит сменить губернатора. Кроме того, если на выборы губернатора в 2017 году заявится Евгений Куйвашев, Ройзман обещал также баллотироваться на этот пост. Еще одним конкурентом Носова на пост губернатора можно назвать и Дениса Паслера - председателя Правительства Свердловской области.

Как далее будет развиваться политическая ситуация в Нижнем Тагиле и Свердловской области - покажет время и расскажет TagilCity.ru.