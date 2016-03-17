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Что будет с Нижним Тагилом, если Сергей Носов станет губернатором Свердловской области
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Что будет с Нижним Тагилом, если Сергей Носов станет губернатором Свердловской области

17 марта 2016, 20:55ОбществоАлександра Логинова
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