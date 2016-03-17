Две тагильские школы нашли «путь к успеху»: образовательные учреждения победили на региональном этапе конкурса инновационных площадок

Как отмечают сами организаторы, такие «соревнования» между школами необходимы для того, чтобы продвигать передовой опыт педагогов, который был накоплен инновационными площадками во время реализации федеральных стандартов образования. Традиционно школы представляют на конкурсе свои методические наработки в шести различных номинациях.

Поделились итогами своей деятельности и школы из Нижнего Тагила.

Лучшей основной образовательной программой начального общего образования признана в 95-й школе. А коллеги из гимназии № 86 замкнули тройку призеров в номинации «Лучшая практика применения новых образовательных технологий и использования ИКТ». Методические наработки тагильских школ примут участие на федеральном этапе конкурса.

Стоит наедятся, что опыт педагогов Нижнего Тагила получит признание не только в уральском регионе, но и во всей стране.

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