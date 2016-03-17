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Две тагильские школы нашли «путь к успеху»: образовательные учреждения победили на региональном этапе конкурса инновационных площадок
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Две тагильские школы нашли «путь к успеху»: образовательные учреждения победили на региональном этапе конкурса инновационных площадок

17 марта 2016, 10:40ОбществоТимофей Данилов
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