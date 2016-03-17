Кофейные новинки, весна 2016

Этот латте появился как вызов, вызов беспощадной органической химии. К рождественским праздникам нам захотелось придумать тёплый, плотный и слегка пряный напиток. Появились грёзы о корице и яблоках, но кислоты, которых в яблоках изрядное количество, разрушили все творческие планы. Мы приняли вызов! Мы победили кислоты и теперь рады предложить наш новый латте. В напитке яблоки избавились от набившей оскомину корицы, зато слились в экстазе с карамелью и теперь мы представляем наш «Татен», он как знаменитый яблочно-карамельный пирог легендарных французских сестёр Татен, только латте. С тонким и нежным вкусом яблок, с деликатной карамелью, этот напиток создан для начала весны, когда на улице еще климатическая зима, но в душе уже «журчат ручьи, слепят лучи, и тает лёд, и сердце тает».

«Ностальгический» латте в бумажном стаканчике»

Ностальгический латте — это провокация телевизионной рекламы йогуртов «со вкусом „Тирамису“». Наши гости знают, что в COFFEE Project мы не используем «вкусы». Если латте карамельный, то эту карамель сварили из сахара и сливок на нашей кухне, а иногда прямо в баре. «А почему бы не сделать „Тирамилатте“» — именно так подумал наш боец. На создание напитка ушло всего 15 минут, так бывает когда паззл складывается в голове, а дальше нужно просто пойти и просто «собрать» напиток в стакане. А дальше случилось удивительное — первая презентация напитка состоялась в офисе CP, для неё использовали бумажные стаканчики, оттого, что в это время керамические кружки с усердием тренировали интересных барист. Почти хором дегустаторы начали рассказывать про пломбир из бумажного стаканчика, тот, что в советском детстве из грубосколоченных деревянных ящиков с сухим льдом нам покупали родители. Решено! Мы предлагаем этот напиток в бумажном стаканчике, просто потому, что так вкуснее, просто для того, чтобы вспомнить тот самый пломбир и немножко поностальгировать.

Раф «СНИКЕРС»

Нужно ли рассказывать чем вдохновлён этот напиток? Наверное, не нужно. Вкусы из знаменитого шоколадного батончика воссозданы в этом нежном и сливочном рафе. Ароматный и похрустывающий арахис, слегка подсолёная карамель, нежность сливок и шоколада, бодрящая магия эспрессо. Раф «Сникерс». Выпил и порядок!

Предвосхищая ваши вопросы скажем, что мы не используем знаменитый батончик в качестве сырья, мы готовим специальный наполнитель из орехов, отличного шоколада и сливок.

Теперь о главном — мы приглашаем вас в увлекательное кофейное путешествие в COFFEEprojectпо адресу:

г. Екатеринбург, ул. Радищева 6а каждый день с 8 утра до 8 вечера.