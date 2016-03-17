«МегаФон» предлагает безлимит дома и в поездках по стране

Оператор не ограничивает вызовы внутри сети пакетами минут и нахождением абонента в определенном регионе. Звонки на номера «МегаФон» по России будут оставаться безлимитными и дома, и во время поездок. Все входящие вызовы – бесплатные.

Минимальная цена тарифа «Все включено» – 180 рублей в месяц на варианте ХS. В него также входят 200 минут на другие мобильные и городские номера домашнего региона, 200 сообщений и 1ГБ интернета.

При подключении или смене тарифа на «Все включено» до конца апреля пользователь получает 50% скидку на абонентскую плату в первый месяц.

Россияне стали «чувствительнее» к ценам и больше интересоваться скидками и акциями. Мы предложили бюджетный безлимит внутри сети, до 13% снизили абонентскую плату на популярных тарифах и до 50% увеличили пакеты минут и сообщений. Сейчас легко оставаться на связи с родными независимо от расстояний и экономить бюджет отмечает директор по развитию бизнеса на массовом рынке компании «МегаФон» на Урале Сергей Алферов.

Бонусом при подключении будет возможность бесплатно смотреть фильмы и передачи на 50 телеканалах в рамках услуги МегаФонТВ.