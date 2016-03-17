Студенты Екатеринбурга подарят Крыму кусочек челябинского метеорита (ФОТО)

Коллекцию минералов и горных пород студенты собирали в течение двух полевых сезонов. По словам горняков, эти камни, найденные во время экспедиций на уральские месторождения, имеют мировую известность.

Например, в подборке есть полудрагоценные камни: гранаты, малахит и родонит, огненный и моховой опалы. Кроме того, коллекция включает уникальные образцы – минералы, которые были открыты именно на Урале. К примеру, марганцовый минерал вернадит. Назван он так в честь ученого В.Вернадского. Такой экспонат появился в коллекции не случайно: подарок уральских студентов отправится в Крымский федеральный университет, который тоже носит имя великого русского ученого.

«Жемчужина» коллекции – фрагмент челябинского метеорита. Он был найден в 2015 году во время очередной экспедиции горняков на место падения. Кусочек метеорита весит 8,8 граммов. Его нашел студент Илья Овчинников.

Кроме каменного материала, университет отправляет в Крым подборку книжных изданий об истории Урала, развития уральской промышленности и горного производства. Еще один подарок горняков – копия старинной геологической карты Родерика Мурчисона.

Крымчане обрадовались такой инициативе студентов из Екатеринбурга. Вуз планирует открыть музей минералогии. И уральская коллекция камней, безусловно, займет там достойное место. Ведь, как утверждают горняки, Крым больше богат палеонтологией, а на Урале существуют практически все породы: как самые древние, так и самые молодые.