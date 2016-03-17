Тагильские активисты почистили памятник Ленину и убрали вокруг него мусор (ФОТО)

Реконструкция зданий бывшего Гормолзавода не затронула памятник Ленину. Его не убирали, но и приводить в порядок тоже не стали. Активисты очистили от мусора площадку вокруг памятника и убрали с последнего снег и лед.

Подобные субботники добровольцы проводят в Нижнем Тагиле уже не в первый раз, например, 5 марта они провели уборку вокруг памятного знака, посвященного тагильчанам, ликвидировавшим последствия аварии на Чернобыльской АЭС.

Как сказал Денис Ведерников, один из активистов:

Работа по очистке памятников сегодня уже стала для нас регулярной формой досуга. Обидно наблюдать, что некогда важные для горожан монументы теперь всеми оставлены и забыты. И я очень рад, что мы взялись вернуть им достойный облик. Так мы будем продолжать преображать наш родной город!

15 марта добровольцы проверили доступность социальных объектов для людей с ограниченными возможностями.