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Тагильские активисты почистили памятник Ленину и убрали вокруг него мусор (ФОТО)
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Тагильские активисты почистили памятник Ленину и убрали вокруг него мусор (ФОТО)

17 марта 2016, 12:20ОбществоДенис Таратонов
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