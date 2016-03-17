Уралвагонзавод: в феврале 2016 года средняя зарплата формовщиков в Нижнем Тагиле составила 33 тысячи рублей

В письме, присланным пресс-службой предприятия, было рассказано о специфике начисления заработной платы формовщикам:

В АО «НПК «Уралвагонзавод» осуществляются производственные процессы с применением труда формовщиков по выплавляемым моделям, формовщиков машинной формовки, формовщиков ручной формовки. Для оплаты труда по данным профессиям используются сдельно-премиальная и повременно-премиальная формы оплаты.

При сдельно-премиальной форме оплаты труда величина заработной платы формовщиков напрямую зависит от объема сделанной продукции или оказанных услуг, от результатов труда рабочего и его продуктивности, отражающейся в выработке каждого сдельщика. Кроме того, при бригадной форме организации труда формовщиков-сдельщиков, заработная плата зависит еще и от коэффициентов трудового участия (КТУ), которые определяют сами члены производственных бригад. Отработанное время рабочего-сдельщика не играет решающего значения при сравнении величины заработка по месяцам, так как если работник по тем или иным причинам снизит выработку или производительность, он же и понесет в первую очередь потери, -- говорится в первой части письма.

Кроме того, был дан подробный разбор выложенной на портале TagilCity.ru расшифровки заработной платы:

Анализ представленной на сайте TagilCity.ru расшифровки показал, что данный работник, во-первых, отработал всего лишь 75,8% установленного бюджета рабочего времени января 2016 года (за который предоставлена расшифровка), во-вторых, за свои отработанные 81,9 часов этот работник является невырабатывающим с выработкой 78,1%. Кроме того у него произвели удержание за брак в производстве в сумме 80,20 руб. Также данный формовщик по выплавляемым моделям брал отпуск без сохранения заработной платы на 4,5 часа, находился на больничном в течение 5 календарных дней, 3 дня из которых пришлись на рабочие.

Исходя из этого, даётся вывод:

Из всего вышеизложенного следует, что данная расшифровка не является показателем уровня заработной платы формовщиков на АО «НПК «Уралвагонзавод». Средняя заработная плата формовщиков за январь 2016 составила 27 883 рубля, за февраль 2016 года средняя заработная плата формовщиков составила 33 325 рублей.

Что и говорить, 12 и 27 тысяч — разница огромная. Тем не менее, комментариев от тех, кто получил 27 тысяч, в обсуждении не было, поэтому редакция предоставит тагильчанам сказать последнее слово в этой истории.