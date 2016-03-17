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Уралвагонзавод: в феврале 2016 года средняя зарплата формовщиков в Нижнем Тагиле составила 33 тысячи рублей
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Уралвагонзавод: в феврале 2016 года средняя зарплата формовщиков в Нижнем Тагиле составила 33 тысячи рублей

17 марта 2016, 19:45ОбществоДенис Таратонов
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