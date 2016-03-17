В Нижнем Тагиле идет подготовка к приближающемуся паводку (ФОТО)

Перепады температуры не позволяют сориентироваться, когда начнется паводок, поэтому было решено собраться сегодня, хотя, как отметил Константин Юрьевич, это может быть рано даже для мониторинга. Тем не менее, возникла необходимость провести некоторые плановые мероприятия, такие как: осмотр ГТС, проверка наличия аварийных запасов материалов на случай крайней необходимости и тому подобное.

О проведенной работе доложили представители всех районов города. В целом они отметили, что к паводку готовы, но необходимо сконцентрироваться на уборке дворовых территорий от снега и эффективном отводе талой воды. В этом вопросе планируется тесно сотрудничать с управляющими компаниями.

Представители предприятий рассказали, что на гидротехнических сооружениях идет проверка оборудования, проверяется квалификация сотрудников по обеспечению безопасности ГТС. На некоторых водоемах на гидротехнических сооружениях открыты донные задвижки.

Константин Захаров попросил обратить внимание на то, что идет реконструкция моста на улице Фрунзе, на что прямое влияние оказывает предстоящий паводок. Удержание уровня воды в пределах нормы очень важно для установки пяти новых бетонных опор.

Служба экологической безопасности каждый день измеряет толщину льда и отправляет данные в Единую дежурно-диспетчерскую службу. Сейчас толщина льда составляет порядка 50 сантиметров, подвижек нет.

Для тагильчан подготовили информационные памятки и знаки, запрещающие ходить по льду.

С учетом особенностей нынешней весны, необходимо особо следить за развивающейся ситуацией по сходу снега и таянью льда. Снежные запасы в этом году в 1,5-1,7 раз превышают среднегодовые показатели, поэтому все будет зависеть от скорости таяния. Но мы осуществляем мониторинг ситуации сказал Константин Захаров.