В Нижнем Тагиле на семинаре встретились библиотекари со всего региона (ФОТО)

Чтобы поделиться своим опытом, в главное книгохранилище Нижнего Тагила приехало более 120 руководителей и специалистов библиотек со всей Свердловской области. Для них библиотека – это синтез чтения, творчества, обучения и даже туризма и музыки. Например, в Кушве работает литературно-музыкальный салон. В нем юные читатели стараются осмыслить произведения и характеры литературных героев через музыку.

А молодые специалисты качканарской библиотеки поделились новым увлечением подростков – квест-играх, которые пользуются в городе большой популярностью. А в Красноуральске для юных любителей литературы организуют краеведческие поездки по Уралу. Библиотека Березовского проводит «Недели науки и техники» уже десять лет. В поселке Цементный действует служба библиотерапии.

А специалисты из Нижнего Тагила поделились с коллегами нашими городскими проектами: Библионочь, фестиваль «Неделя детской и юношеской книги», Ночь искусств, конкурс чтецов на иностранных языках, различные творческие марафоны. Кроме того, в филиалах городской библиотеки Нижнего Тагила работают семейные и женские клубы.

Споров по тому, какое направление лучше, не возникло. Как отмечают гости семинара, библиотека – это территория обучения, развития, развлечений, культуры и досуга. И многие свердловские библиотеки успешно совмещают эти направления.