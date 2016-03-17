В Нижнем Тагиле состоялись областные демидовские чтения (ФОТО)

В этом году свои творческие работы представили более 150 участников из средних профессиональных образовательных учреждений и школ области. На 5 секциях заочного тура были заслушаны 85 проектов молодых исследователей. Главная тема работ – сохранение демидовского наследия.

Дебютантом демидовских чтений стал Тульский машиностроительный техникум им. Демидова. Именно Тула является родным городом российского промышленника. Тагильские старшеклассники смогли составить крепкую творческую конкуренцию своим оппонентам. Жюри отметило высокий уровень докладов наших земляков.

Участвовали в чтениях высококвалифицированные специалисты: сотрудники «Нижнетагильского музея-заповедника «Горнозаводской Урал» и преподаватели вузов города. Благодаря их участию, обсуждение проектов получилось более интересным и профессиональным.

В числе лучших работ в секциях оказались и проекты тагильских студентов из колледжа им. Демидова и техникума металлообрабатывающих производств и сервиса.