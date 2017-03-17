Администрация Нижнего Тагила запретила горожанам прикармливать бездомных собак из соображений безопасности

Заметим, постановление «О внесении изменений в Правила благоустройства, обеспечения чистоты и порядка на территории города Нижний Тагил» было опубликовано 13 марта и гласит, что физическим и юридическим лицам запрещено осуществлять прикорм безнадзорных животных на территории Нижнего Тагила.