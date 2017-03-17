Более 13 кг наркотиков уничтожено сотрудниками полиции в Нижнем Тагиле (ФОТО)
17 марта 2017, 15:20Общество
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В Нижнем Тагиле полицейские уничтожили более 13 килограммов различных наркотиков, изъятых сотрудниками правоохранительных органов за последние 10 лет, сообщается на городском сайте МУ МВД.
Сюжеты: Нижний Тагил
Специальная комиссия, созданная из следователей, дознавателей, сотрудников прокуратуры, представителей отделов по экологии и здравоохранению проконтролировала процесс сожжения наркотических веществ.
Уничтожение более 13 кг наркотиков происходило в производственной печи одного из предприятий города.
Более 10 кг из общего количества составили синтетические наркотики, остальное – героин и наркотические вещества растительного происхождения.
Также было уничтожено большое количество шприцов, курительных трубок, пластиковых и стеклянных емкостей, которые являлись вещественными доказательствами в уголовных делах. Всего в печь было отправлено более 230 объектов.
Фото: пресс-группа МУ МВД России «Нижнетагильское»
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