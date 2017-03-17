Более 13 кг наркотиков уничтожено сотрудниками полиции в Нижнем Тагиле (ФОТО)

Специальная комиссия, созданная из следователей, дознавателей, сотрудников прокуратуры, представителей отделов по экологии и здравоохранению проконтролировала процесс сожжения наркотических веществ.

Уничтожение более 13 кг наркотиков происходило в производственной печи одного из предприятий города.

Более 10 кг из общего количества составили синтетические наркотики, остальное – героин и наркотические вещества растительного происхождения.

Также было уничтожено большое количество шприцов, курительных трубок, пластиковых и стеклянных емкостей, которые являлись вещественными доказательствами в уголовных делах. Всего в печь было отправлено более 230 объектов.

Фото: пресс-группа МУ МВД России «Нижнетагильское»