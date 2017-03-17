«МегаФон» запустил высокоскоростной 4G-интернет в Нижнем Тагиле

Оператор объявил о запуске сети четвертого поколения, скорость которой в 5-7 раз выше значений сети 3G, и в 100 раз быстрее, чем интернет-доступ в сети 2G: это позволяет пользователям мобильного интернета тратить значительно меньше времени на получение больших объемов информации. Например, на загрузку фильма размером 1,5 ГБ пользователь 4G потратит около 9 минут, в сети 3G на это ушло бы около часа.

По данным исследовательского концерна GfK Group, сегодня каждый второй россиянин в возрасте от 16 лет пользуется интернетом на мобильных устройствах – смартфонах и планшетах. Наша задача – сделать сёрфинг в сети более комфортным и удобным для абонентов, именно поэтому мы продолжаем строительство базовых станций нового поколения по всей стране, делаем высокие скорости доступными для новых городов и постепенно сокращаем цифровое неравенство говорит директор по инфраструктуре компании «МегаФон» на Урале Антон Щербаков.

С запуском 4G пользователи получают реальную альтернативу домашнему интернету, а также новые возможности для бизнеса как крупных, так и небольших предприятий.

Важно отметить, что стоимость передачи данных в сетях 3G и 4G одинакова. Для работы в сети четвертого поколения нужны устройство и SIM-карта, поддерживающие эту технологию. Проверить, поддерживает ли ваша SIM-карта стандарт LTE (4G), можно с помощью бесплатного запроса *507#.