Международная научная конференция «Молодежь и наука» пройдет в Нижнем Тагиле для школьников, студентов и аспирантов

Участниками международного форума «Молодежь и наука» станут студенты, аспиранты и школьники. В Нижнем Тагиле конференция будет проходить уже в третий раз. С каждым годом количество ее участников увеличивается.

Темы конференции различны: технические, гуманитарные, медицинские, математические, IT, а также вопросы ресурсосбережения и экологии.

Для студентов и аспирантов такая конференция – прекрасный повод заявить о себе, как о будущем ученом или преподавателе ВУЗа, а также хорошая практика для учебы и опыт публичных выступлений. Участие в крупном научном мероприятии станет хорошим дополнением к портфолио школьников и студентов.

Организаторы форума предупреждают: заявления будут приниматься до 15 мая. Заявку и материалы для участия в конференции можно отправить по адресу электронной почты: conf@ntiustu.ru.