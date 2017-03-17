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Международная научная конференция «Молодежь и наука» пройдет в Нижнем Тагиле для школьников, студентов и аспирантов
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Международная научная конференция «Молодежь и наука» пройдет в Нижнем Тагиле для школьников, студентов и аспирантов

17 марта 2017, 15:00Общество
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