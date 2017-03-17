Пропавший в Нижнем Тагиле новоуралец найден полицией в одной из больниц
17 марта 2017, 16:40ОбществоПавел Щербина
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По словам близких, разыскиваемого с 11 марта Николая Пугачёва, полицейские нашли накануне в одной из больниц Нижнего Тагила.
Сюжеты: Нижний Тагил
В настоящее время его жизни и здоровью ничего не угрожает. Близкие готовятся перевезти Николая в родной город – Новоуральск.
У Николая обострилось хроническое заболевание, потому он попал в больницу. Сейчас с ним всё хорошо. Мы готовимся перевезти его из Нижнего Тагила в Новоуральск рассказал журналистам TagilCity.ru брат найденного молодого человека.
© Павел Щербина, TagilCity.ru
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