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Пропавший в Нижнем Тагиле новоуралец найден полицией в одной из больниц
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Пропавший в Нижнем Тагиле новоуралец найден полицией в одной из больниц

17 марта 2017, 16:40ОбществоПавел Щербина
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