Пропавший в Нижнем Тагиле новоуралец найден полицией в одной из больниц

В настоящее время его жизни и здоровью ничего не угрожает. Близкие готовятся перевезти Николая в родной город – Новоуральск.

У Николая обострилось хроническое заболевание, потому он попал в больницу. Сейчас с ним всё хорошо. Мы готовимся перевезти его из Нижнего Тагила в Новоуральск рассказал журналистам TagilCity.ru брат найденного молодого человека.