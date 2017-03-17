Театральный кружок

«Если бы смысл театра был только в развлекательном зрелище, быть может, и не стоило бы класть в него столько труда. Но театр есть искусство отражать жизнь.» Станиславский.

С самого рождения ребенка, родители задумываются о его будущем, как воспитать и развить его потенциал. С чем придется столкнуться, и как он будет справляться со всеми перипетиями на своем жизненном пути. Как сложится его общение со сверстниками в школе, чем он сможет себя занять. Главное то, что чем больше занятость ребенка, тем свободнее он себя ощущает и в общении и в учебе и в жизни. Творчество не только развивает, оно преображает всецело. Ребенок формируется всесторонне развитым и интересным.