Театральный кружок
«Если бы смысл театра был только в развлекательном зрелище, быть может, и не стоило бы класть в него столько труда.
«Если бы смысл театра был только в развлекательном зрелище, быть может, и не стоило бы класть в него столько труда. Но театр есть искусство отражать жизнь.» Станиславский.
С самого рождения ребенка, родители задумываются о его будущем, как воспитать и развить его потенциал. С чем придется столкнуться, и как он будет справляться со всеми перипетиями на своем жизненном пути. Как сложится его общение со сверстниками в школе, чем он сможет себя занять. Главное то, что чем больше занятость ребенка, тем свободнее он себя ощущает и в общении и в учебе и в жизни. Творчество не только развивает, оно преображает всецело. Ребенок формируется всесторонне развитым и интересным.
Занятия в театральном кружке для детей, это развивающая программа, насыщенная разными элементами актерского мастерства: познавательными, речевыми, вокальными и танцевальными. Она позволит каждому открыть новые грани таланта. Основная деятельность — обучение для всех, кто хочет раскрепоститься, преодолеть свои страхи в общении, неуверенность перед выходом на сцену с презентациями или докладами, исправить речевые ошибки, дефекты речи и научиться свободно и красиво говорить.