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Выселение многодетной мамы из дома на Старой Гальянке отложено на три года: областной суд принял сторону жительницы Нижнего Тагила
Сюжеты:
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Выселение многодетной мамы из дома на Старой Гальянке отложено на три года: областной суд принял сторону жительницы Нижнего Тагила

17 марта 2017, 12:10ОбществоДенис Таратонов
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