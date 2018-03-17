Детский труд может быть возвращен в российское законодательство
16 марта Владимир Радаев, депутат Заксобрания Свердловской области от «Единой России», предложил вернуть нормы о детском труде в российское законодательство.
Владимир Радаев в процессе обсуждения отчета детского омбудсмена Свердловской области на заседании комитета регионального парламента по соцполитике высказался о необходимости наделять подрастающее поколение обязанностями.
В действующем законодательстве, по мнению Радаева, имеет смысл законодательно закрепить выполнение детьми в образовательных организациях несложных работ: они могут помогать накрывать столы в обеденное время, дежурить по классам. Необходимо упростить процесс приема детей на работу во время летних каникул. Радаев подчеркнул, что учителя в российских школах иногда опасаются попросить ребенка протереть доску, так как это действие можно интерпретировать как принуждение детей к труду.
Владимир Радаев вынес предложение депутатам комитета еще раз вернуться к обсуждению вопроса о вовлечении подрастающего поколения в общественно-полезный труд, сообщают «Ведомости Урал».
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