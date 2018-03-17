Детский труд может быть возвращен в российское законодательство

В действующем законодательстве, по мнению Радаева, имеет смысл законодательно закрепить выполнение детьми в образовательных организациях несложных работ: они могут помогать накрывать столы в обеденное время, дежурить по классам. Необходимо упростить процесс приема детей на работу во время летних каникул. Радаев подчеркнул, что учителя в российских школах иногда опасаются попросить ребенка протереть доску, так как это действие можно интерпретировать как принуждение детей к труду.