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Новости Нижнего Тагила

Детский труд может быть возвращен в российское законодательство

17 марта 2018, 20:35Добавить новость
дети,работа,ребенок,школьники,омбудсмен,детский труд,школа
16 марта Владимир Радаев, депутат Заксобрания Свердловской области от «Единой России», предложил вернуть нормы о детском труде в российское законодательство. Владимир Радаев в процессе обсуждения отчета детского омбудсмена Свердловской области на заседании комитета регионального парламента по соцполитике высказался о необходимости наделять подрастающее поколение обязанностями.

В действующем законодательстве, по мнению Радаева, имеет смысл законодательно закрепить выполнение детьми в образовательных организациях несложных работ: они могут помогать накрывать столы в обеденное время, дежурить по классам. Необходимо упростить процесс приема детей на работу во время летних каникул. Радаев подчеркнул, что учителя в российских школах иногда опасаются попросить ребенка протереть доску, так как это действие можно интерпретировать как принуждение детей к труду.

Владимир Радаев вынес предложение депутатам комитета еще раз вернуться к обсуждению вопроса о вовлечении подрастающего поколения в общественно-полезный труд, сообщают «Ведомости Урал».


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