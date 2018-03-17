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Новости Нижнего Тагила

Консульство Венгрии поддержало реализацию концессии по воде в Нижнем Тагиле

17 марта 2018, 09:35Добавить новость
администрация,город,Нижний Тагил,Свердловская область,строительство,концессия,венгрия,соглашение,очистные сооружения
В Нижнем Тагиле прошло совещание, в котором приняли участие городская администрация и генеральный консул Венгрии в Екатеринбурге. Стороны обсудили реализацию концессионного соглашения по строительству современных водоочистных сооружений.

До определения концессионера, который будет представлять Нижний Тагил в сделке с венгерской стороной, осталось менее двух месяцев. Администрация города и генеральный консул Венгрии в Екатеринбурге Сергей Сюч пришли к обоюдному мнению, что организационные вопросы соглашения необходимо решить, как можно скорее.


Как сообщает пресс-служба администрации Нижнего Тагила, на совещании пришли к договоренности, что раз в три месяца Сергей Сюч будет принимать участие в рабочих совещаниях, что позволит ускорить процесс решения наиболее сложных вопросов в реализации проекта.

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