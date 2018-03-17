Консульство Венгрии поддержало реализацию концессии по воде в Нижнем Тагиле

До определения концессионера, который будет представлять Нижний Тагил в сделке с венгерской стороной, осталось менее двух месяцев. Администрация города и генеральный консул Венгрии в Екатеринбурге Сергей Сюч пришли к обоюдному мнению, что организационные вопросы соглашения необходимо решить, как можно скорее.