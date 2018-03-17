Консульство Венгрии поддержало реализацию концессии по воде в Нижнем Тагиле
17 марта, 09:35Общество
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В Нижнем Тагиле прошло совещание, в котором приняли участие городская администрация и генеральный консул Венгрии в Екатеринбурге. Стороны обсудили реализацию концессионного соглашения по строительству современных водоочистных сооружений.
Сюжеты: Нижний Тагил
До определения концессионера, который будет представлять Нижний Тагил в сделке с венгерской стороной, осталось менее двух месяцев. Администрация города и генеральный консул Венгрии в Екатеринбурге Сергей Сюч пришли к обоюдному мнению, что организационные вопросы соглашения необходимо решить, как можно скорее.
Как сообщает пресс-служба администрации Нижнего Тагила, на совещании пришли к договоренности, что раз в три месяца Сергей Сюч будет принимать участие в рабочих совещаниях, что позволит ускорить процесс решения наиболее сложных вопросов в реализации проекта.
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