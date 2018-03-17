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Консульство Венгрии поддержало реализацию концессии по воде в Нижнем Тагиле
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Консульство Венгрии поддержало реализацию концессии по воде в Нижнем Тагиле

17 марта, 09:35Общество
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